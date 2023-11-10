«СТРАНА.ua»: число миллиардеров на Украине за год сократилось с девяти до двух

Число долларовых миллиардеров на Украине сократилось за год с девяти до двух.

Об этом в своём Telegram-канале заявило издание «СТРАНА.ua».

«Ситуации, когда на Украине осталось всего два миллиардера, не было как минимум с 2006 года, когда анализируется и публикуется список самых богатых бизнесменов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в этот раз первое место в рейтинге занял глава холдинговой компании СКМ Ринат Ахметов с состоянием $6,59 млрд.

На втором месте, по данным издания, оказался Виктор Пинчук (компания EastOne Group) с состоянием в $1,72 млрд.

Ранее в RTS заявили, что на Украине считают Владимира Зеленского ответственным за коррупцию.