RT в Telegram
Подпишись

«СТРАНА.ua»: число миллиардеров на Украине за год сократилось с девяти до двух

Короткая ссылка
Число долларовых миллиардеров на Украине сократилось за год с девяти до двух.

Об этом в своём Telegram-канале заявило издание «СТРАНА.ua».

«Ситуации, когда на Украине осталось всего два миллиардера, не было как минимум с 2006 года, когда анализируется и публикуется список самых богатых бизнесменов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в этот раз первое место в рейтинге  занял глава холдинговой компании СКМ Ринат Ахметов с состоянием $6,59 млрд.

На втором месте, по данным издания, оказался Виктор Пинчук (компания EastOne Group) с состоянием в $1,72 млрд.

Ранее в RTS заявили, что на Украине считают Владимира Зеленского ответственным за коррупцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить