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RTS: на Украине считают Зеленского ответственным за коррупцию

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Двое из трёх граждан Украины придерживаются мнения, что Владимир Зеленский является ответственным за коррупцию в стране.
RTS: на Украине считают Зеленского ответственным за коррупцию
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщила швейцарская радиостанция RTS со ссылкой на недавний опрос общественного мнения.

«Коррупция беспокоит людей всё больше и больше», — отметил социолог и автор опроса Пётр Бурковский.

По его словам, на Украине известно о тысячах случаев уклонения от воинской службы за взятки и о скандалах с кражей государственных средств. Также указывается, что рейтинг Зеленского может быстро упасть, если он не будет действовать более решительно.

Бурковский добавил, что допускать коррупцию в стране — это значит увеличить риск проигрыша Киева в конфликте с Москвой, а в ситуации Украины поражение «означает уничтожение».

Перевод материала подготовило ИноТВ.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина должна своими силами победить коррупцию для вступления в Евросоюз.

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