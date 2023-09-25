RTS: на Украине считают Зеленского ответственным за коррупцию
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Об этом сообщила швейцарская радиостанция RTS со ссылкой на недавний опрос общественного мнения.
«Коррупция беспокоит людей всё больше и больше», — отметил социолог и автор опроса Пётр Бурковский.
По его словам, на Украине известно о тысячах случаев уклонения от воинской службы за взятки и о скандалах с кражей государственных средств. Также указывается, что рейтинг Зеленского может быстро упасть, если он не будет действовать более решительно.
Бурковский добавил, что допускать коррупцию в стране — это значит увеличить риск проигрыша Киева в конфликте с Москвой, а в ситуации Украины поражение «означает уничтожение».
Перевод материала подготовило ИноТВ.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина должна своими силами победить коррупцию для вступления в Евросоюз.