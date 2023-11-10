На Украине в Харьковской области строят подземную школу
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Одно из запланированных укрытий уже строим в Коротыче Харьковского района. Это фактически школа под землёй, где смогут учиться дети», — говорится в сообщении.
По словам Синегубова, постройка сможет одновременно вместить около 500 человек.
Отмечается, что на строительство уйдёт около $2,7 млн.
Ранее украинские власти утвердили договор, который позволит Киеву получить от стран Европейского союза €250 млн на восстановление инфраструктуры.