На Украине в Харьковской области строят подземную школу

Глава военной администрации Харьковской области Украины Олег Синегубов заявил о строительстве в посёлке Коротыч подземной школы.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Одно из запланированных укрытий уже строим в Коротыче Харьковского района. Это фактически школа под землёй, где смогут учиться дети», — говорится в сообщении.

По словам Синегубова, постройка сможет одновременно вместить около 500 человек.

Отмечается, что на строительство уйдёт около $2,7 млн.

Ранее украинские власти утвердили договор, который позволит Киеву получить от стран Европейского союза €250 млн на восстановление инфраструктуры.