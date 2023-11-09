Мужчина в военной форме кинул гранату в грузовик под Одессой

Мужчина, одетый в военную форму, бросил гранату в грузовик в Одесской области, есть пострадавший. Об этом говорится в заявлении регионального отделения Нацполиции Украины.

По имеющимся данным, мужчина решил взорвать гранату после того, как пытался ограбить водителя грузовика и его пассажира.

Правоохранители установили, что водитель подобрал бросившего гранату мужчину на трассе.

«Автостопщик попросил подвезти его, а по дороге начал требовать у водителя и его пассажира деньги, достал гранату и выдернул чеку, после чего произошёл взрыв. В результате происшествия телесные повреждения получил пассажир водителя», — сообщили в полиции.

Для задержания злоумышленника пришлось вводить план «Сирена», так как он скрылся с места преступления. Мужчина задержан.

В августе мужчина бросил страйкбольную гранату в толпу подростков в Санкт-Петербурге.