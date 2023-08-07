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Уголовное дело возбудили против петербуржца, бросившего страйкбольную гранату в толпу

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Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве против мужчины, который бросил страйкбольную гранату в толпу подростков в Санкт-Петербурге.
Уголовное дело возбудили против петербуржца, бросившего страйкбольную гранату в толпу
  • РИА Новости

«В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК России (хулиганство), он задержан», — сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По данным сотрудников правоохранительных органов, в Удельном парке Петербурга мужчина бросил неустановленный предмет в толпу отдыхающих, после чего произошёл взрыв.

От действий нарушителя пострадал мужчина, который попытался его обезвредить.

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