Уголовное дело возбудили против петербуржца, бросившего страйкбольную гранату в толпу
- РИА Новости
«В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК России (хулиганство), он задержан», — сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
По данным сотрудников правоохранительных органов, в Удельном парке Петербурга мужчина бросил неустановленный предмет в толпу отдыхающих, после чего произошёл взрыв.
От действий нарушителя пострадал мужчина, который попытался его обезвредить.