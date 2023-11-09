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Экс-разведчик ВС США Риттер: военные ВСУ могут устроить самосуд над Зеленским

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Бывший американский разведчик Скотт Риттер высказал мнение, что военнослужащие Вооружённых сил Украины могут устроить самосуд над Владимиром Зеленским.

Об этом он заявил в интервью журналисту Гарланду Никсону.

По мнению Риттера, ситуация на Украине в настоящий момент находится на таком этапе, когда украинские генералы могут восстать.

Он подчеркнул, что отношения между Зеленским и военным командованием страны становятся всё хуже и хуже, а разногласия с главкомом ВСУ Валерием Залужным усугубили ситуацию.

Риттер высказал мнение, что украинские военные устроят самосуд над Зеленским.

«Он может просто выйти из машины, и кто-то просто сделает несколько выстрелов ему в голову. Вот и будет конец Зеленского», — заключил он.

Ранее Риттер высказал мнение, что Зеленского могут отстранить от власти из-за ряда неудач украинской армии.

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