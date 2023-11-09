Аналитик: на Украине будут стремиться ограничивать языковые права других народов

Научный руководитель Центра этнических и международных исследований, политолог кандидат исторических наук Антон Бредихин прокомментировал в беседе с RT заявление вице-премьера Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольги Стефанишиной, которая утверждает, что в стране «нет русского национального меньшинства», поэтому в переговорах Киева с ЕС не поднимается вопрос о защите прав русских на Украине.

«Русские — коренной народ, русские — не меньшинство, русские имеют право на государственный язык на Украине, именно русский язык», — объяснил он.

Комментируя нарушения прав других народов, живущих на территории Украины, со стороны властей страны, собеседник RT отметил, что сигналы были и ранее, «принимались противоречащие законы».

«И венгры, и румыны, и поляки не раз высказывались по поводу принимаемых законов на территории Украины именно в языковой политике. Поэтому безусловно, прямо в отношении тех же венгров, румын или поляков говорить не будут, но по факту ограничивать их языковые права будут стремиться», — заключил он.

Ранее стало известно о том, что вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина утверждает, что в стране «нет русского национального меньшинства», поэтому в переговорах Киева с ЕС не поднимается вопрос о защите прав русских на Украине.