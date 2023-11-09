Командир «Ахмата» Алаудинов заявил о заметном улучшении ситуации на фронте

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что ситуация на передовой заметно улучшилась, а российские войска по всей линии фронта продвигаются вперёд.

В своём Telegram-канале он сообщил, что ВСУ ощущают напор российской армии и «начинают паниковать».

Он отметил, что бойцы спецназа и 4-я бригада 2-го армейского корпуса недавно взяли в плен личный состав противника, а также отбили несколько огневых точек.

По его словам, за последние недели российские военные взяли в плен порядка 20 украинских солдат.

«По сути пленных было намного больше, но как только врагу становится понятно, что его бойцы сдаются, сразу начинает работу вражеская артиллерия по данному участку, по своим бойцам. Живым вытащить удаётся лишь часть», — написал командир.

Алаудинов добавил, что сейчас на участке «Ахмата» иностранные наёмники не фиксируются. По его словам, большая часть из них уже ликвидирована, а на фронте их осталось «очень мало».

Ранее сообщалось, что он спрогнозировал победу России в 2024 году.