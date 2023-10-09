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Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов спрогнозировал победу России в 2024 году

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Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов спрогнозировал победу России в 2024 году. Об этом он сказал в интервью военному корреспонденту RT Arabic Саргону Хадая.
Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов спрогнозировал победу России в 2024 году
  • РИА Новости

По словам Алаудинова, следующий год будет победным для России.

Он отметил, что в мире слишком много событий будут накладываться друг на друга. По его мнению, Соединённые Штаты и страны Европы не смогут продолжать финансировать военные действия на Украине.

Алаудинов добавил, что западное финансирование было рассчитано максимум на семь — десять месяцев, а аналитики на Западе прогнозировали победу Киева.

Командир «Ахмата» добавил, что на Западе не ожидали, что Россия будет готова противостоять НАТО на протяжении более полутора лет.

Также Алаудинов заявил, что наёмников на Украине становится меньше.

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