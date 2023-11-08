МВД: в Абхазии силовики ведут поиск семерых неизвестных вооружённых людей
Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.
По словам собеседника агентства, в районе села Азанта в Гулрыпшском районе местные охотники заметили семерых вооружённых людей.
«Они были вооружены иностранным оружием, предположительно автоматами М-4, в чёрной форме, в масках, касках, хорошо экипированы», — сказал Киут.
Он добавил, что у вооружённой группы был коптер, который изучал местность.
«Кто это, что, откуда — разбираемся, все подступы к Сухуму закрыты», — заключил он.
Ранее стало известно, что в результате инцидента на приграничной с Грузией территории Республики Южная Осетия погиб один гражданин Грузии.