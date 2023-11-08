МВД: в Абхазии силовики ведут поиск семерых неизвестных вооружённых людей

В Абхазии силовики ведут поиск семерых неизвестных вооружённых людей, заявил глава абхазского МВД Роберт Киут.

Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

По словам собеседника агентства, в районе села Азанта в Гулрыпшском районе местные охотники заметили семерых вооружённых людей.

«Они были вооружены иностранным оружием, предположительно автоматами М-4, в чёрной форме, в масках, касках, хорошо экипированы», — сказал Киут.

Он добавил, что у вооружённой группы был коптер, который изучал местность.

«Кто это, что, откуда — разбираемся, все подступы к Сухуму закрыты», — заключил он.

Ранее стало известно, что в результате инцидента на приграничной с Грузией территории Республики Южная Осетия погиб один гражданин Грузии.