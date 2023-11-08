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Риттер: ВСУ могут свергнуть Зеленского и завершить тем самым украинский конфликт

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Бывший американский разведчик Скотт Риттер высказал мнение, что Вооружённые силы Украины могут свергнуть Владимира Зеленского и завершить тем самым украинский конфликт.
Риттер: ВСУ могут свергнуть Зеленского и завершить тем самым украинский конфликт
  • Gettyimages.ru

Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«ВСУ могут подняться и отстранить его (Зеленского. — RT) от власти, потому что военные готовы положить конец этому конфликту», — сказал Риттер.

По его мнению, подобное развитие событий возможно, если Зеленский продолжит настаивать на продолжении боевых действий.

Ранее Риттер высказал мнение, что Зеленского могут отстранить от власти из-за ряда неудач украинской армии.

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