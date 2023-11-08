Риттер: ВСУ могут свергнуть Зеленского и завершить тем самым украинский конфликт
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Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
«ВСУ могут подняться и отстранить его (Зеленского. — RT) от власти, потому что военные готовы положить конец этому конфликту», — сказал Риттер.
По его мнению, подобное развитие событий возможно, если Зеленский продолжит настаивать на продолжении боевых действий.
Ранее Риттер высказал мнение, что Зеленского могут отстранить от власти из-за ряда неудач украинской армии.