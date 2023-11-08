МИД Молдавии надеется на получение рекомендации о переговорах по членству в ЕС

Молдавия рассчитывает получить от Брюсселя рекомендацию о начале переговоров по присоединению страны к Евросоюзу, заявил молдавский министр иностранных дел Нику Попеску.

В своём Telegram он написал, что находится в Брюсселе в связи с отчётом о расширении ЕС, в который в первый раз будет включён анализ событий в Молдавии. Именно там министр надеется получить вышеназванную рекомендацию.

Попеску рассказал, что в ходе визита он проведёт двусторонние встречи с европейскими официальными лицами, где обсудит продвижение процесса вступления Молдавии в ЕС.

Ранее молдавский кабмин утвердил Национальный план действий по вступлению страны в Евросоюз.