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Кулемзин: два человека пострадали при обстреле ВСУ маршрутного такси в Донецке

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Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что два человека пострадали в результате обстрела маршрутного такси в городе со стороны Вооружённых сил Украины.
Кулемзин: два человека пострадали при обстреле ВСУ маршрутного такси в Донецке
  • Gettyimages.ru

Об этом он написал в Telegram.

«При вечернем обстреле Ворошиловского района повреждено маршрутное такси №20. Ранение средней степени тяжести получили водитель и пассажир», — говорится в сообщении.

Кулемзин добавил, что информация о других пострадавших уточняется.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в результате трёхкратного обстрела центра Донецка со стороны украинских войск из РСЗО HIMARS 11 человек получили ранения, ещё шесть погибли.

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