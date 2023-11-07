Кулемзин: два человека пострадали при обстреле ВСУ маршрутного такси в Донецке
- Gettyimages.ru
Об этом он написал в Telegram.
«При вечернем обстреле Ворошиловского района повреждено маршрутное такси №20. Ранение средней степени тяжести получили водитель и пассажир», — говорится в сообщении.
Кулемзин добавил, что информация о других пострадавших уточняется.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в результате трёхкратного обстрела центра Донецка со стороны украинских войск из РСЗО HIMARS 11 человек получили ранения, ещё шесть погибли.