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Пушилин: 11 человек ранены, шесть погибли из-за ударов ВСУ из HIMARS по Донецку

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В результате трёхкратного обстрела центра Донецка со стороны украинских войск из реактивных систем залпового огня HIMARS 11 человек получили ранения, ещё шесть погибли.
Пушилин: 11 человек ранены, шесть погибли из-за ударов ВСУ из HIMARS по Донецку
  • РИА Новости

Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в своём Telegram.

Он рассказал, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Кроме того, были повреждены четыре объекта гражданской инфраструктуры, снаряд попал в здание Управления труда и социальной защиты населения.

«При обстреле Будённовского района ранен мужчина. Повреждены девять многоквартирных жилых домов, одно медицинское учреждение», — добавил Пушилин.

Ранее военкор RT Виктор Мирошников сообщил, что примерно в 16:25 мск ВСУ ударили по центру Донецка из РСЗО, часть ракет была сбита силами ПВО. Обстрел повторился в 16:40 мск.

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