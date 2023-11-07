Пушилин: 11 человек ранены, шесть погибли из-за ударов ВСУ из HIMARS по Донецку
- РИА Новости
Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в своём Telegram.
Он рассказал, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Кроме того, были повреждены четыре объекта гражданской инфраструктуры, снаряд попал в здание Управления труда и социальной защиты населения.
«При обстреле Будённовского района ранен мужчина. Повреждены девять многоквартирных жилых домов, одно медицинское учреждение», — добавил Пушилин.
Ранее военкор RT Виктор Мирошников сообщил, что примерно в 16:25 мск ВСУ ударили по центру Донецка из РСЗО, часть ракет была сбита силами ПВО. Обстрел повторился в 16:40 мск.