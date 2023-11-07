Пушилин: 11 человек ранены, шесть погибли из-за ударов ВСУ из HIMARS по Донецку

В результате трёхкратного обстрела центра Донецка со стороны украинских войск из реактивных систем залпового огня HIMARS 11 человек получили ранения, ещё шесть погибли.

Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в своём Telegram.

Он рассказал, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Кроме того, были повреждены четыре объекта гражданской инфраструктуры, снаряд попал в здание Управления труда и социальной защиты населения.

«При обстреле Будённовского района ранен мужчина. Повреждены девять многоквартирных жилых домов, одно медицинское учреждение», — добавил Пушилин.

Ранее военкор RT Виктор Мирошников сообщил, что примерно в 16:25 мск ВСУ ударили по центру Донецка из РСЗО, часть ракет была сбита силами ПВО. Обстрел повторился в 16:40 мск.