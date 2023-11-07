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ВС России в три раза сократили время пребывания на огневых позициях на фронте

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Артиллеристы российской армии за последний год в три раза сократили времяпрепровождение на огневых позициях на передовой. Об этом рассказал военнослужащий группировки «Восток» огнемётчик-заряжающий ТОС-1А «Солнцепёк» с позывным Белый.
ВС России в три раза сократили время пребывания на огневых позициях на фронте
  • РИА Новости

По его словам, на сегодняшний день время нахождения солдат на огневых точках не превышает нескольких минут.

«Если взять год назад, то сейчас у нас всё очень быстро происходит, поскольку чем больше времени находимся на огневой, тем больше шансов у нас попасть под ответный огонь», — цитирует ТАСС бойца.

Он подчеркнул, что точки для позиций выбираются с учётом выгодного местоположения и быстрого отвода орудия и личного состава. Белый добавил, что расчёты «Солнцепёков» работают преимущественно по ночам, так как являются одной из приоритетных целей для ВСУ.

Ранее МО России заявило, что расчёты «Солнцепёков» начали использовать новейшие программные решения для привязки к местности при ведении стрельбы.

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