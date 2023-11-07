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Солист «Пошлой Молли» Бледный назвал шуткой призыв поляков учить русский язык

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Украинский певец, лидер группы «Пошлая Молли» Кирилл Бледный объяснил свою неудачную шутку о России во время гастролей в Польше.
Солист «Пошлой Молли» Бледный назвал шуткой призыв поляков учить русский язык
  • Gettyimages.ru

Как сообщает «Московский комсомолец», музыкант ранее «посоветовал» полякам присоединиться к Российской империи и говорить на русском языке, что вызвало острую реакцию в сети. 

Впоследствии Бледный разместил в Instagram* сторис, где заверил поклонников, что это была шутка.

«Когда я выкладывал это видео, мне казалось, что этот прикол считывался вот так (по щелчку пальцев. RT), потому что очевидно, что это толстенный рофл», — сказал он.

Ранее певец Филипп Киркоров рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский попал в российский шоу-бизнес благодаря его патронажу.

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