Бербок: прекращение поддержки Киева приведёт к «ужасным последствиям»
- РИА Новости
Об этом она сказала в преддверии саммита стран G7 в Японии.
Как пишет ТАСС, Бербок уверена, что, если поддержка ослабнет, это может грозить «ужасными последствиями для народа Украины и Европы».
Министр вновь заявила, что Украина не должна проиграть в конфликте.
В мае Анналена Бербок заявила, что если третьи страны будут поставлять России оружие или товары военного назначения, то это можно приравнять к их участию в украинском конфликте.