Бербок: прекращение поддержки Киева приведёт к «ужасным последствиям»

Глава МИД Германии Анналена Бербок считает, что прекращение оказания поддержки Киеву приведёт к «ужасным последствиям для Украины и Европы».

Об этом она сказала в преддверии саммита стран G7 в Японии.

Как пишет ТАСС, Бербок уверена, что, если поддержка ослабнет, это может грозить «ужасными последствиями для народа Украины и Европы».

Министр вновь заявила, что Украина не должна проиграть в конфликте.

В мае Анналена Бербок заявила, что если третьи страны будут поставлять России оружие или товары военного назначения, то это можно приравнять к их участию в украинском конфликте.