Российские силы ПВО за сутки сбили Су-27 и МиГ-29 ВСУ
- РИА Новости
«Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолёта Воздушных сил Украины: Су-27 в районе населённого пункта Бригадировка Харьковской области и МиГ-29 в районе населённого пункта Роскошное Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке ведомства.
Отмечается, что также было перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли более 240 солдат на Донецком направлении за сутки.