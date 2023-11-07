Российские силы ПВО за сутки сбили Су-27 и МиГ-29 ВСУ

В Минобороны России заявили, что российские силы ПВО за сутки сбили украинские Су-27 и МиГ-29.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолёта Воздушных сил Украины: Су-27 в районе населённого пункта Бригадировка Харьковской области и МиГ-29 в районе населённого пункта Роскошное Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке ведомства.

Отмечается, что также было перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли более 240 солдат на Донецком направлении за сутки.