Гагин: в случае ухода с должности к Зеленскому придёт прокуратура
- РИА Новости
Таким образом он в беседе с РИА Новости прокомментировал нежелание Зеленского проводить выборы в стране.
«Для Зеленского это вопрос жизни и смерти. Именно так. Потому что как только Зеленский перестанет быть президентом, к нему сразу придёт прокуратура», — отметил Гагин.
По словам советника главы ДНР, Зеленскому придётся отвечать как за геноцид украинцев, так и за геноцид русских.
Также Гагин выразил уверенность, что к Зеленскому придёт и американская прокуратура с вопросом о том, куда он дел отправляемые Западом Украине деньги.
Ранее Зеленский заявил, что на Украине сейчас не время для проведения выборов.