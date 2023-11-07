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Гагин: в случае ухода с должности к Зеленскому придёт прокуратура

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Советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что как только Владимир Зеленский потеряет свой пост, к нему сразу же придёт прокуратура.
Гагин: в случае ухода с должности к Зеленскому придёт прокуратура
  • РИА Новости

Таким образом он в беседе с РИА Новости прокомментировал нежелание Зеленского проводить выборы в стране.

«Для Зеленского это вопрос жизни и смерти. Именно так. Потому что как только Зеленский перестанет быть президентом, к нему сразу придёт прокуратура», — отметил Гагин.

По словам советника главы ДНР, Зеленскому придётся отвечать как за геноцид украинцев, так и за геноцид русских.

Также Гагин выразил уверенность, что к Зеленскому придёт и американская прокуратура с вопросом о том, куда он дел отправляемые Западом Украине деньги.

Ранее Зеленский заявил, что на Украине сейчас не время для проведения выборов.

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