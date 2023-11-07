Спецподразделение «Родня» сообщило о взломе сайта президента Украины

Спецподразделение «Родня», созданное структурами Захара Прилепина, сообщило, что взломало сайт президента Украины.

В результате акции заменили данные в разделе официальной биографии действующего президента Украины. Там разместили фотографию бойца батальона с позывным Фальцет на фоне флага «Родни». Также на сайте украинского президента были опубликованы данные об «избрании» Фальцета на должность главы украинского государства.

«Вы у меня запоёте Фальцетом! 26 октября был избран президентом Украины на внеочередных выборах, получив поддержку 73,22% избирателей», — отмечалось в сообщении.

Как рассказал Захар Прилепин, взлом сайта президента Украины является первой демонстрацией дополнительных возможностей спецподразделения.

«Благодаря работе Центра анализа военных технологий, созданного Штабом Захара Прилепина при поддержке Нижегородской области, «Родня» ещё не раз удивит», — отметил Прилепин.

2 ноября исполняющий обязанности главы Киевского облсовета Ярослав Добрянский сообщил о взломе хакерами сайта администрации — на главной странице размещено предупреждение для Владимира Зеленского.