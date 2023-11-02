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На Украине сообщили о взломе сайта Киевского облсовета

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Исполняющий обязанности главы Киевского облсовета Ярослав Добрянский сообщил о взломе хакерами сайта администрации — на главной странице размещено предупреждение для Владимира Зеленского.
На Украине сообщили о взломе сайта Киевского облсовета
  • Gettyimages.ru

По словам Добрянского, на сайте появилось изображение украинского лидера с подписью: «Зеленский! Внимание! Мы уже здесь! Жди подробностей!».

Он уточнил, что разбираться в сложившейся ситуации будет киберполиция Украины.

Ранее украинский хакер под псевдонимом Джокер, переехавший в ДНР, после взлома аккаунта главкома ВСУ Валерия Залужного в Instagram* опубликовал его переписку с девушками, служащими в воинских частях.

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