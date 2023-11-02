На Украине сообщили о взломе сайта Киевского облсовета
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По словам Добрянского, на сайте появилось изображение украинского лидера с подписью: «Зеленский! Внимание! Мы уже здесь! Жди подробностей!».
Он уточнил, что разбираться в сложившейся ситуации будет киберполиция Украины.
Ранее украинский хакер под псевдонимом Джокер, переехавший в ДНР, после взлома аккаунта главкома ВСУ Валерия Залужного в Instagram* опубликовал его переписку с девушками, служащими в воинских частях.
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