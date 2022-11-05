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Хакер Джокер опубликовал переписку главкома ВСУ Залужного с девушками из воинских частей

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Украинский хакер под псевдонимом Джокер, переехавший в ДНР, после взлома аккаунта главкома ВСУ Валерия Залужного в Instagram* опубликовал его переписку с девушками, служащими в воинских частях.
Хакер Джокер опубликовал переписку главкома ВСУ Залужного с девушками из воинских частей
  • Gettyimages.ru

По словам хакера, в переписках главком флиртовал с девушками, которых он якобы обеспечивал автомобилями и должностями.

«Пока [солдаты] гибнут сотнями ежедневно, их главнокомандующий целыми днями мило выделяет им крутые служебные тачки и должности. Конечно, новенький Mitsubishi L200 больше нужен красивой брюнетке-деловоду из авиации, чем солдатикам на передовой», — говорится в сообщении хакера.

Ранее Джокер сообщил, что взломал аккаунт Залужного.

Он также подтвердил взлом системы управления ВСУ Delta.

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