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Прокуратура Литвы: осуждённого за шпионаж Палецкиса обвиняют в клевете

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Вильнюсская районная прокуратура передала в суд новое дело в отношении оппозиционного литовского политика Альгирдаса Палецкиса.

Об этом сообщила пресс-служба генпрокуратуры Литвы.

«Альгирдаса Палецкиса, осуждённого за шпионаж и в настоящее время отбывающего тюремное заключение, будут судить ещё раз», — говорится в сообщении.

Его обвиняют в клевете в отношении председателя комитета литовского сейма по национальной безопасности и обороне Лауринаса Касчюнаса.

Ранее директор департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов ответил на просьбу прокомментировать «вынесенный на днях в Литве приговор по делу о «шпионаже в пользу России» в отношении Палецкиса.

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