Прокуратура Литвы: осуждённого за шпионаж Палецкиса обвиняют в клевете
Об этом сообщила пресс-служба генпрокуратуры Литвы.
«Альгирдаса Палецкиса, осуждённого за шпионаж и в настоящее время отбывающего тюремное заключение, будут судить ещё раз», — говорится в сообщении.
Его обвиняют в клевете в отношении председателя комитета литовского сейма по национальной безопасности и обороне Лауринаса Касчюнаса.
Ранее директор департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов ответил на просьбу прокомментировать «вынесенный на днях в Литве приговор по делу о «шпионаже в пользу России» в отношении Палецкиса.