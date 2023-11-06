Прокуратура Литвы: осуждённого за шпионаж Палецкиса обвиняют в клевете

Вильнюсская районная прокуратура передала в суд новое дело в отношении оппозиционного литовского политика Альгирдаса Палецкиса.

Об этом сообщила пресс-служба генпрокуратуры Литвы.

«Альгирдаса Палецкиса, осуждённого за шпионаж и в настоящее время отбывающего тюремное заключение, будут судить ещё раз», — говорится в сообщении.

Его обвиняют в клевете в отношении председателя комитета литовского сейма по национальной безопасности и обороне Лауринаса Касчюнаса.

Ранее директор департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов ответил на просьбу прокомментировать «вынесенный на днях в Литве приговор по делу о «шпионаже в пользу России» в отношении Палецкиса.