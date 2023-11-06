Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: Зеленский отдаёт ВСУ невыполнимые приказы
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- © President Of Ukraine Office/Keystone Press Agency
Такое мнение он высказал в эфире YouTube-канала Stephen Gardner.
«Он даёт приказы атаковать здесь и там, а командиры на местах реагируют: «Как? У нас нет техники и уж точно не хватает живой силы», — сказал Джонсон.
Экс-сотрудник считает, что в настоящий момент мир становится свидетелем медленной гибели Украины. Он добавил, что у украинской армии уже не осталось шансов изменить ситуацию.
Ранее газета Time писала, что некоторые военнослужащие ВСУ отказываются переходить в наступление даже по прямому приказу от Зеленского.