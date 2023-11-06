Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Владимир Зеленский отдаёт приказы, которые Вооружённые силы Украины не в состоянии выполнить.

Такое мнение он высказал в эфире YouTube-канала Stephen Gardner.

«Он даёт приказы атаковать здесь и там, а командиры на местах реагируют: «Как? У нас нет техники и уж точно не хватает живой силы», — сказал Джонсон.

Экс-сотрудник считает, что в настоящий момент мир становится свидетелем медленной гибели Украины. Он добавил, что у украинской армии уже не осталось шансов изменить ситуацию.

Ранее газета Time писала, что некоторые военнослужащие ВСУ отказываются переходить в наступление даже по прямому приказу от Зеленского.