Пленный боец ВСУ рассказал о расправах над жителями Запорожья за поддержку России

Пленный боец армии Украины рассказал о том, как военнослужащие ВСУ устраивают расправы над жителями подконтрольного Киеву города Запорожье за поддержку России.

По его словам, с фронта пришло много радикально антироссийски настроенных людей.

«Даже до СБУ дело не дойдёт: боевики приедут — и разговор закончится. Люди сдадут. Скажут, что ты говоришь за Россию, поддерживаешь — и всё», — цитирует РИА Новости пленного.

Военнослужащий привёл пример, как один из бойцов пропал, после того как его увезли на «воспитательную беседу».

Ранее родственники пропавших без вести и пленных военнослужащих Вооружённых сил Украины провели митинг в центре Киева.