Пленный боец ВСУ рассказал о расправах над жителями Запорожья за поддержку России
Пленный из ВСУ рассказал о расправах над жителями Запорожья за поддержку России
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По его словам, с фронта пришло много радикально антироссийски настроенных людей.
«Даже до СБУ дело не дойдёт: боевики приедут — и разговор закончится. Люди сдадут. Скажут, что ты говоришь за Россию, поддерживаешь — и всё», — цитирует РИА Новости пленного.
Военнослужащий привёл пример, как один из бойцов пропал, после того как его увезли на «воспитательную беседу».
Ранее родственники пропавших без вести и пленных военнослужащих Вооружённых сил Украины провели митинг в центре Киева.