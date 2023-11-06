RT в Telegram
Подпишись

Пленный боец ВСУ рассказал о расправах над жителями Запорожья за поддержку России

Пленный из ВСУ рассказал о расправах над жителями Запорожья за поддержку России

Короткая ссылка
Пленный боец армии Украины рассказал о том, как военнослужащие ВСУ устраивают расправы над жителями подконтрольного Киеву города Запорожье за поддержку России.
Пленный боец ВСУ рассказал о расправах над жителями Запорожья за поддержку России
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

По его словам, с фронта пришло много радикально антироссийски настроенных людей.

«Даже до СБУ дело не дойдёт: боевики приедут — и разговор закончится. Люди сдадут. Скажут, что ты говоришь за Россию, поддерживаешь — и всё», — цитирует РИА Новости пленного.

Военнослужащий привёл пример, как один из бойцов пропал, после того как его увезли на «воспитательную беседу».

Ранее родственники пропавших без вести и пленных военнослужащих Вооружённых сил Украины провели митинг в центре Киева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить