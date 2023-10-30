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На Украине анонсировали запуск «смарт-мобилизации»

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Министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров анонсировал объявление «смарт-мобилизации» в стране.
На Украине анонсировали запуск «смарт-мобилизации»
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Как сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на политика, пилотный проект планируется запустить через месяц или два.

«Мы будем запускать пилот на операторов дронов», — сказал Фёдоров.

По его словам, человек должен будет самостоятельно, без вручения повестки, оставить заявку на определённую специальность, а потом пройти рекрутеров, тесты и обучения. В издании отмечается, что процедура будет проходить вне военкоматов.

Ранее родственники пропавших без вести и пленных военнослужащих Вооружённых сил Украины провели митинг в центре Киева.

При этом в Раде анонсировали усиление мобилизации на Украине из-за потерь ВСУ.

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