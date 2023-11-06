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Vesti.ua: на Украине завели более 8 тысяч уголовных дел против уклонистов

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На Украине с февраля прошлого года завели более 8 тыс. уголовных дел по фактам уклонения от призыва по мобилизации.
Vesti.ua: на Украине завели более 8 тысяч уголовных дел против уклонистов
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Об этом информирует портал Vesti.ua.

«На Украине начато 8 235 уголовных производств по фактам уклонения от призыва по мобилизации», — говорится в публикации.

По данным портала, больше всего дел заведено в Закарпатской (967), Днепропетровской (763), Николаевской (644) и Львовской (555) областях.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что в украинский парламент внесли законопроекты о продлении действия военного положения и мобилизации.

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