Vesti.ua: на Украине завели более 8 тысяч уголовных дел против уклонистов
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Об этом информирует портал Vesti.ua.
«На Украине начато 8 235 уголовных производств по фактам уклонения от призыва по мобилизации», — говорится в публикации.
По данным портала, больше всего дел заведено в Закарпатской (967), Днепропетровской (763), Николаевской (644) и Львовской (555) областях.
Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что в украинский парламент внесли законопроекты о продлении действия военного положения и мобилизации.