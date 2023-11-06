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Экс-депутат Украины назвала говорящих на русском языке азовцев «обалдевшими»

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Бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион назвала говорящих на русском языке членов террористического нацбатальона «Азов»* «обалдевшими».
Экс-депутат Украины назвала говорящих на русском языке азовцев «обалдевшими»
  • РИА Новости

«Я не могу назвать их украинцами, если они не говорят на украинском языке», — сказала она.

По мнению Фарион, выучив «язык Тараса Григоровича Шевченко», солдаты показали бы свой патриотизм. А пока посоветовала им называть себя не украинцами, а русскими.

«Если в армии нет дисциплины, то нет армии — это сброд тогда», — добавила она.

Ранее Фарион заявила в интервью программе «Говорит большой Львов», что русскоязычных жителей Украины, не желающих переходить на украинский язык, следует утилизировать.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.

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