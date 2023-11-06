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Балицкий выразил надежду на освобождение города Запорожье в ближайшее время

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Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразил надежду, что уже в ближайшее время Вооружённые силы России освободят Запорожье.

По его словам, пока город Запорожье находится под контролем киевских властей.

«Мы надеемся, что в ближайшее время всё-таки наши Вооружённые силы предоставят нам такую большую радость — освобождение нашей столицы», — передаёт слова главы региона РИА Новости.

При этом Балицкий подчеркнул, что это благотворно отразится на экономике всей области.

Также Балицкий заявил, что контрнаступление ВСУ на Запорожском направлении полностью остановлено.

Кроме того, по его словам, ВС России за последние десять дней уничтожили на Запорожском направлении более пяти немецких танков Leopard.

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