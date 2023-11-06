На Запорожском направлении уничтожено более пяти Leopard за десять дней
Об этом пишет РИА Новости.
По словам Балицкого, практически все они были уничтожены посредством «Ланцетов» и дронов-камикадзе.
«Это говорит о том, что наши бойцы всё лучше и лучше применяют современные методы ведения боя,», — сказал глава региона.
Кроме того, он добавил, что противник не находит сегодня реального, достаточного и достойного противодействия тактике российских войск.
Ранее на Купянском и Краснолиманском направлениях ВСУ потеряли около 90 человек.
Также российские войска поразили объекты ВСУ на двух аэродромах Украины.