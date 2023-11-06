На Запорожском направлении уничтожено более пяти Leopard за десять дней

Глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВС России за последние десять дней уничтожили на Запорожском направлении более пяти немецких танков Leopard.

Об этом пишет РИА Новости.

По словам Балицкого, практически все они были уничтожены посредством «Ланцетов» и дронов-камикадзе.

«Это говорит о том, что наши бойцы всё лучше и лучше применяют современные методы ведения боя,», — сказал глава региона.

Кроме того, он добавил, что противник не находит сегодня реального, достаточного и достойного противодействия тактике российских войск.

Ранее на Купянском и Краснолиманском направлениях ВСУ потеряли около 90 человек.

Также российские войска поразили объекты ВСУ на двух аэродромах Украины.