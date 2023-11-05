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Наблюдатели в Молдавии заявили о 141 инциденте на местных выборах

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Наблюдатели сообщили о 141 инциденте в ходе местных выборов в Молдавии. Об этом сообщил руководитель Ассоциации Promo-LEX Николае Панфил.
Наблюдатели в Молдавии заявили о 141 инциденте на местных выборах
  • РИА Новости

По его словам, на данный момент проанализировано 44 инцидента.

«В первую очередь констатировали, что, к сожалению, произошло четыре случая ограничения доступа наблюдателям», — приводит Sputnik Молдавия заявление Панфила.

В Молдавии в воскресенье, 5 ноября, проходят выборы глав населённых пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов.

Ранее лидер молдавской партии «Шанс» Алексей Лунгу заявил, что партия опротестовала решение комиссии по чрезвычайным ситуациям о недопущении к выборам.

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