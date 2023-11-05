Наблюдатели в Молдавии заявили о 141 инциденте на местных выборах
- РИА Новости
По его словам, на данный момент проанализировано 44 инцидента.
«В первую очередь констатировали, что, к сожалению, произошло четыре случая ограничения доступа наблюдателям», — приводит Sputnik Молдавия заявление Панфила.
В Молдавии в воскресенье, 5 ноября, проходят выборы глав населённых пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов.
Ранее лидер молдавской партии «Шанс» Алексей Лунгу заявил, что партия опротестовала решение комиссии по чрезвычайным ситуациям о недопущении к выборам.