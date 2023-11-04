Дипломат Фриман: Россия освободит Одессу и заблокирует Чёрное море для Украины

Бывший американский дипломат Час Фриман высказал мнение, что в случае продолжения конфликта Вооружённые силы России освободят Одессу и заблокируют выход к Чёрному морю для Украины.

Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Dialogue works.

«Если конфликт продолжится и дальше, то есть угроза... что Россия освободит Одессу и лишит Украину любого доступа к Чёрному морю», — сказал Фриман.

Он добавил, что подобный сценарий станет губительным для Украины.

Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что, если Запад не пойдёт на переговоры по Украине, Россия способна взять под контроль Одессу и Харьков.