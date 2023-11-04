Корреспондент RT: танки накрыли расположение украинских операторов БПЛА

RT публикует эксклюзивные кадры с Донецкого направления, где бойцы одного из российских подразделений вскрыли расположение украинских операторов БПЛА и уничтожили его танковым огнём с закрытой огневой позиции.

По информации военкора RT Александра Симонова, из этой точки ВСУ корректировали работу дронов-камикадзе, которые, как и везде, сильно осложняют работу наших бойцов под Донецком.

Как ранее сообщал военкор RT Александр Симонов, украинские войска продолжают попытки контратаковать позиции ВС России на Купянском направлении, но безуспешно.

Несмотря на переброску свежих подразделений, ВСУ всё равно не удаётся переломить ситуацию в свою пользу.