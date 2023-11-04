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ВСУ потеряли до 125 военных на Купянском направлении

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Российские войска нанесли удары по пунктам временной дислокации и живой силы противника на Купянском направлении, были уничтожены артиллерийские орудия и миномётный расчёт.

«Общие потери противника составили до 125 военнослужащих, две боевые бронированные машины», — заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Отмечается, что самолёты нанесли удары по пунктам временной дислокации ВСУ в районе Тимковки, а также населённых пунктов Ивановка и Синьковка.

Генерал-майор Вооружённых сил Украины в отставке Сергей Кривонос ранее признал, что российская армия продолжает наступательные действия на Купянском направлении.

Советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что ВС России в последние недели успешно продвигаются по всей линии фронта.

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