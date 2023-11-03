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МО Белоруссии: 2 ноября польский легкомоторный самолёт нарушил границу

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Польский легкомоторный самолёт 2 ноября нарушил границу с Белоруссией на глубину 200 м, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко.
МО Белоруссии: 2 ноября польский легкомоторный самолёт нарушил границу
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Второго ноября 2023 года польский легкомоторный самолёт в процессе патрулирования неоднократно пересёк госграницу Республики Беларусь на глубину до 200 м», — приводит РИА Новости слова из сообщения Ревенко в соцсети X.

Он отметил, что с начала сентября Польша совершила пять инцидентов, которые можно охарактеризовать как «на грани».

Ранее Министерство национальной обороны Польши опровергло информацию о нарушении воздушным судном границы Белоруссии.

До этого МИД Белоруссии сообщил, что поверенному в делах Польши Мартину Войцеховскому заявлен решительный протест в связи с очередным нарушением границы республики воздушным судном.

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