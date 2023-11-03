МО Белоруссии: 2 ноября польский легкомоторный самолёт нарушил границу

Польский легкомоторный самолёт 2 ноября нарушил границу с Белоруссией на глубину 200 м, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко.

«Второго ноября 2023 года польский легкомоторный самолёт в процессе патрулирования неоднократно пересёк госграницу Республики Беларусь на глубину до 200 м», — приводит РИА Новости слова из сообщения Ревенко в соцсети X.

Он отметил, что с начала сентября Польша совершила пять инцидентов, которые можно охарактеризовать как «на грани».

Ранее Министерство национальной обороны Польши опровергло информацию о нарушении воздушным судном границы Белоруссии.

До этого МИД Белоруссии сообщил, что поверенному в делах Польши Мартину Войцеховскому заявлен решительный протест в связи с очередным нарушением границы республики воздушным судном.