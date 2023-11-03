МО Белоруссии: 2 ноября польский легкомоторный самолёт нарушил границу
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«Второго ноября 2023 года польский легкомоторный самолёт в процессе патрулирования неоднократно пересёк госграницу Республики Беларусь на глубину до 200 м», — приводит РИА Новости слова из сообщения Ревенко в соцсети X.
Он отметил, что с начала сентября Польша совершила пять инцидентов, которые можно охарактеризовать как «на грани».
Ранее Министерство национальной обороны Польши опровергло информацию о нарушении воздушным судном границы Белоруссии.
До этого МИД Белоруссии сообщил, что поверенному в делах Польши Мартину Войцеховскому заявлен решительный протест в связи с очередным нарушением границы республики воздушным судном.