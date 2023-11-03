Минобороны Польши опровергло заявление Белоруссии о нарушении воздушной границы

Министерство национальной обороны Польши опровергло информацию о нарушении воздушным судном границы Белоруссии.

Об этом заявил представитель ведомства.

«Утверждения белорусской стороны о якобы имевшем место нарушении воздушного пространства со стороны Польской Республики не соответствуют действительности», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее МИД Белоруссии сообщил, что поверенному в делах Польши Мартину Войцеховскому заявлен решительный протест в связи с очередным нарушением границы республики воздушным судном.