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Минобороны Польши опровергло заявление Белоруссии о нарушении воздушной границы

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Министерство национальной обороны Польши опровергло информацию о нарушении воздушным судном границы Белоруссии.
Минобороны Польши опровергло заявление Белоруссии о нарушении воздушной границы
  • Gettyimages.ru
  • © Yaroslav Litun

Об этом заявил представитель ведомства.

«Утверждения белорусской стороны о якобы имевшем место нарушении воздушного пространства со стороны Польской Республики не соответствуют действительности», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее МИД Белоруссии сообщил, что поверенному в делах Польши Мартину Войцеховскому заявлен решительный протест в связи с очередным нарушением границы республики воздушным судном.

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