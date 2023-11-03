Сенатор Басюк: при ударе по зданию соцфонда в Чаплинке погибли семь человек

В результате удара ВСУ по зданию социального фонда в посёлке Чаплинка погибли семь человек, сообщил сенатор от Херсонской области Константин Басюк.

РИА Новости

«По предварительным данным, семеро погибших и семеро раненых. За жизни ещё двух человек борются наши медики», — написал он в Telegram. Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в результате удара ВСУ погибла женщина.