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Сенатор Басюк: при ударе по зданию соцфонда в Чаплинке погибли семь человек

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В результате удара ВСУ по зданию социального фонда в посёлке Чаплинка погибли семь человек, сообщил сенатор от Херсонской области Константин Басюк.
Сенатор Басюк: при ударе по зданию соцфонда в Чаплинке погибли семь человек
  • РИА Новости

«По предварительным данным, семеро погибших и семеро раненых. За жизни ещё двух человек борются наши медики», — написал он в Telegram.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в результате удара ВСУ погибла женщина.

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