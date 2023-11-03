ВС России сорвали попытки ВСУ высадиться и закрепиться на левом берегу Днепра

Вооружённые силы России сорвали попытки украинской армии высадиться и закрепиться на левом берегу Днепра на Херсонском направлении.

Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.

«Сорваны попытки противника высадиться и закрепиться на левом берегу Днепра», — говорится в сводке.

Уточняется, что потери ВСУ за неделю на этом направлении составили до 550 военнослужащих.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска нанесли за неделю 15 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по складам, местам хранения военной техники и пунктам дислокации ВСУ.