ВС России сорвали попытки ВСУ высадиться и закрепиться на левом берегу Днепра
- РИА Новости
Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.
«Сорваны попытки противника высадиться и закрепиться на левом берегу Днепра», — говорится в сводке.
Уточняется, что потери ВСУ за неделю на этом направлении составили до 550 военнослужащих.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска нанесли за неделю 15 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по складам, местам хранения военной техники и пунктам дислокации ВСУ.