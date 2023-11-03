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Путин заявил, что Украина продаёт оружие на Ближний Восток

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Президент России Владимир Путин заявил, что Украина продаёт оружие на Ближний Восток, в том числе представителям движения «Талибан»*.
Путин заявил, что Украина продаёт оружие на Ближний Восток
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Об этом глава государства сказал в ходе встречи с членами Общественной палаты России.

Как напомнил Путин, сейчас распространяется информация о том, что оружие с Украины появляется на Ближнем Востоке.

«Конечно появляется, продают потому что. И талибам продают, а оттуда идёт куда угодно дальше», — подчеркнул российский лидер.

Ранее независимый журналист Майк Джонс заявил, что появление оружия ВСУ на Ближнем Востоке и в Африке стало пиар-катастрофой для Владимира Зеленского.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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