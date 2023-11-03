Путин заявил, что Украина продаёт оружие на Ближний Восток
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Об этом глава государства сказал в ходе встречи с членами Общественной палаты России.
Как напомнил Путин, сейчас распространяется информация о том, что оружие с Украины появляется на Ближнем Востоке.
«Конечно появляется, продают потому что. И талибам продают, а оттуда идёт куда угодно дальше», — подчеркнул российский лидер.
Ранее независимый журналист Майк Джонс заявил, что появление оружия ВСУ на Ближнем Востоке и в Африке стало пиар-катастрофой для Владимира Зеленского.
* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.