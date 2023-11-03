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Путин: в мире нигде нет такой коррупции, как на Украине

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Президент России Владимир Путин заявил, что нигде в мире нет такой коррупции, как на Украине.
Путин: в мире нигде нет такой коррупции, как на Украине
  • globallookpress.com
  • © Gavriil Grigorov/Kremlin Pool

Об этом глава государства сказал в ходе встречи с членами Общественной палаты России.

«У нас и в России много проблем, мы в России, да и во всём мире боремся с коррупций, но то, как жила Украина в рамках украинской коррупции, — такого в мире нет, я вас уверяю, в мире нет», — указал он.

Как отметил Путин, коррупция на Украине практически узаконена и об этом знали все украинские власти. По его словам, высокопоставленные киевские чиновники сами признавали, что в стране есть ставка на всё, даже на голос в Верховном и Конституционном суде.

Ранее Владимир Зеленский потребовал от украинских журналистов не поднимать в СМИ тему коррупции, пока продолжаются боевые действия.

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