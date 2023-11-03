СК Белоруссии заявил, что на границе с Латвией обнаружены тела 12 беженцев

Следственный комитет Белоруссии заявил, что на границе с Латвией обнаружены тела 12 беженцев. При этом ведомство не уточнило, за какой период были найдены эти тела.

Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Жертвами доминирующей идеологии властей Латвии, пропагандирующей расовую ненависть, дискриминацию и насилие, стали уже 12 человек», — говорится в сообщении.

По данным белорусского ведомства, на границе Латвии и Белоруссии действуют специальные наёмники, которые применяют против мигрантов насилие, пытки и издевательства.

Возбуждено уголовное дело по статье о преступлении против безопасности человечества.

Ранее стало известно, что сотрудники пограничной службы Латвии избили и вытеснили через границу на территорию Белоруссии двух беженцев.