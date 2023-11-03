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СК Белоруссии заявил, что на границе с Латвией обнаружены тела 12 беженцев

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Следственный комитет Белоруссии заявил, что на границе с Латвией обнаружены тела 12 беженцев. При этом ведомство не уточнило, за какой период были найдены эти тела.
СК Белоруссии заявил, что на границе с Латвией обнаружены тела 12 беженцев
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Жертвами доминирующей идеологии властей Латвии, пропагандирующей расовую ненависть, дискриминацию и насилие, стали уже 12 человек», — говорится в сообщении.

По данным белорусского ведомства, на границе Латвии и Белоруссии действуют специальные наёмники, которые применяют против мигрантов насилие, пытки и издевательства.

Возбуждено уголовное дело по статье о преступлении против безопасности человечества. 

Ранее стало известно, что сотрудники пограничной службы Латвии избили и вытеснили через границу на территорию Белоруссии двух беженцев.

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