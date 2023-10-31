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Латвийские пограничники избили и вытеснили в Белоруссию двух беженцев

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Сотрудники пограничной службы Латвии избили и вытеснили через границу на территорию Белоруссии двух беженцев, сообщили в Белорусском государственном погранкомитете.
Латвийские пограничники избили и вытеснили в Белоруссию двух беженцев
  • Gettyimages.ru
  • © Sean Gallup

«Вчера, 30 октября, около латвийского забора белорусские пограничники обнаружили двух иностранцев. По словам одного из мужчин, латвийские военные задержали их на территории Латвии, забрали телефоны и деньги», — говорится в заявлении.

Латвийские силовики избили мигрантов ногами и дубинками вопреки просьбам о защите и помощи. Через несколько часов пограничники доставили беженцев к белорусской границе и заставили перейти их через специальный проход в латвийском заграждении.

Сообщается, что после избиения на телах мигрантов остались гематомы, а белорусские пограничники оказали первую медицинскую помощь пострадавшим.

Ранее в Погранкомитете Белоруссии сообщили, что поляки заставили беженца тащить труп через границу.

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