Белоруссия запретила ввоз в республику носков и кирпичей из Латвии

Белоруссия в ответ на закрытие Ригой погранпункта пропуска ввела запрет на ввоз в республику из Латвии носков и кирпичей.

«Правительство дополнило перечень товаров, запрещённых к ввозу и реализации на территории Беларуси... ответная мера на решение Латвии о закрытии автомобильного пункта пропуска «Силене» на границе с Беларусью», — говорится в сообщении белорусского Совмина.

В перечне фигурируют происходящие из Латвии кофе, мармелад, фрукты, пиво, крепкие спиртные напитки, колготы, чулки, носки, кирпичи и ряд других изделий.

Ранее член Европарламента от Польши Анджелика Анна Можджановская заявила о необходимости в срочном порядке запретить импорт белорусской мебели в Евросоюз. Она направила запрос в Совет ЕС, в котором рассказала об убытках польских производителей в данном секторе. С документом ознакомился RT.