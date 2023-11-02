На Украине полиция задержала мужчину за прослушивание русской музыки в авто
- РИА Новости
На видео, размещённом в украинском Telegram-канале издания Klymenko Time, мужчина слушал песню российского исполнителя Григория Лепса.
После общения с правоохранительными органами украинец извинился за свой поступок.
Ранее глава украинской Винницы Сергей Моргунов заявил о введении моратория на публичное использование «русскоязычного культурного продукта».
Языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень заявил в своих социальных сетях о намерении ужесточить контроль над использованием русского языка в Одессе.
26 октября сообщалось, что в Киеве пассажиры такси устроили скандал из-за отказа водителя говорить на украинском языке.