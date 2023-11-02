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На Украине полиция задержала мужчину за прослушивание русской музыки в авто

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Полиция инкриминировала мужчине в Днепропетровске мелкое хулиганство за прослушивание русской музыки в автомобиле.
На Украине полиция задержала мужчину за прослушивание русской музыки в авто
  • РИА Новости

На видео, размещённом в украинском Telegram-канале издания Klymenko Time, мужчина слушал песню российского исполнителя Григория Лепса. 

После общения с правоохранительными органами украинец извинился за свой поступок.

Ранее глава украинской Винницы Сергей Моргунов заявил о введении моратория на публичное использование «русскоязычного культурного продукта».

Языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень заявил в своих социальных сетях о намерении ужесточить контроль над использованием русского языка в Одессе.

26 октября сообщалось, что в Киеве пассажиры такси устроили скандал из-за отказа водителя говорить на украинском языке.

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