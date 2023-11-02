ВС России поразили 160 украинских целей на Краснолиманском направлении

Начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук заявил, что российские военные нанесли огневое поражение по 160 целям украинских войск на Краснолиманском направлении.

Об этом информирует РИА Новости.

Кроме того, бомбардировочная авиация группировки нанесла удары по двум командно-наблюдательным пунктам ВСУ.

Также в ходе контрбатарейной борьбы были вскрыты и подавлены около 30 артиллерийских расчётов противника.

Ранее ВС России уничтожили склады боеприпасов бригады ВСУ в Харьковской области.

Также министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские войска продвигаются в зоне СВО и занимают более выгодные рубежи.