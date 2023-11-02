ВС России поразили 160 украинских целей на Краснолиманском направлении
Об этом информирует РИА Новости.
Кроме того, бомбардировочная авиация группировки нанесла удары по двум командно-наблюдательным пунктам ВСУ.
Также в ходе контрбатарейной борьбы были вскрыты и подавлены около 30 артиллерийских расчётов противника.
Ранее ВС России уничтожили склады боеприпасов бригады ВСУ в Харьковской области.
Также министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские войска продвигаются в зоне СВО и занимают более выгодные рубежи.