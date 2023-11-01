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Sky: Россия показала слабые места бронетехники НАТО на Украине, уничтожив её

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Российские ударные вертолёты показали уязвимость бронетехники западного производства в ходе спецоперации на Украине, заявил британский военный эксперт Филипп Ингрэм в интервью Sky News.
Sky: Россия показала слабые места бронетехники НАТО на Украине, уничтожив её
  • РИА Новости

«Использование Россией ударных вертолётов и хорошо спланированных укреплений показало уязвимость западной бронетехники и помешало ВСУ добиться значительного прогресса», — сказал Ингрэм.

По его словам, ВСУ не хватило средств ПВО и машин для разминирования.

Также он отметил, что превосходство России в воздухе не позволило украинским войскам прорвать российские укрепления.

Ранее в The Times сообщалось, что провал контрнаступления Украины вызвал трения между Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным.

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