Sky: Россия показала слабые места бронетехники НАТО на Украине, уничтожив её
- РИА Новости
«Использование Россией ударных вертолётов и хорошо спланированных укреплений показало уязвимость западной бронетехники и помешало ВСУ добиться значительного прогресса», — сказал Ингрэм.
По его словам, ВСУ не хватило средств ПВО и машин для разминирования.
Также он отметил, что превосходство России в воздухе не позволило украинским войскам прорвать российские укрепления.
Ранее в The Times сообщалось, что провал контрнаступления Украины вызвал трения между Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным.