Sky: Россия показала слабые места бронетехники НАТО на Украине, уничтожив её

Российские ударные вертолёты показали уязвимость бронетехники западного производства в ходе спецоперации на Украине, заявил британский военный эксперт Филипп Ингрэм в интервью Sky News.

«Использование Россией ударных вертолётов и хорошо спланированных укреплений показало уязвимость западной бронетехники и помешало ВСУ добиться значительного прогресса», — сказал Ингрэм.

По его словам, ВСУ не хватило средств ПВО и машин для разминирования.

Также он отметил, что превосходство России в воздухе не позволило украинским войскам прорвать российские укрепления.

Ранее в The Times сообщалось, что провал контрнаступления Украины вызвал трения между Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным.