Бойцы из группировки «Восток» после нескольких дней планирования удачно взяли под контроль опорный пункт украинской армии на Угледарском направлении. В момент штурма там находились десять военных ВСУ, по результатам боя четверо из них сдались в плен, в том числе командир отделения.

Об этом рассказал ТАСС командир мотострелковой роты ВС России с позывным Чех.

«На момент, когда наши парни зашли в их опорник, на позиции было десять человек. Трое из них спали. Когда они поняли, что наши зашли, завязался бой. Он длился буквально 20 минут», — сказал он.

В тыл ВСУ российские военные заходили двумя группами ползком при координации операторов беспилотников, которые контролировали процесс, занявший несколько часов, отметил Чех.

«Одна группа заходила в лоб, а другая заползала и зачищала опорник», — пояснил боец.

В сентябре командир взвода разведки из Забайкалья с позывным Турист рассказал RT, что трое разведчиков ВС России, несмотря на ранения, удерживали опорный пункт ВСУ под Угледаром в течение 12 часов.