Российский боец Чех: под Угледаром взят под контроль опорный пункт ВСУ
Об этом рассказал ТАСС командир мотострелковой роты ВС России с позывным Чех.
«На момент, когда наши парни зашли в их опорник, на позиции было десять человек. Трое из них спали. Когда они поняли, что наши зашли, завязался бой. Он длился буквально 20 минут», — сказал он.
В тыл ВСУ российские военные заходили двумя группами ползком при координации операторов беспилотников, которые контролировали процесс, занявший несколько часов, отметил Чех.
«Одна группа заходила в лоб, а другая заползала и зачищала опорник», — пояснил боец.
В сентябре командир взвода разведки из Забайкалья с позывным Турист рассказал RT, что трое разведчиков ВС России, несмотря на ранения, удерживали опорный пункт ВСУ под Угледаром в течение 12 часов.