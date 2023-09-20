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Трое российских разведчиков удерживали опорный пункт ВСУ 12 часов под Угледаром

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Трое разведчиков ВС России, несмотря на ранения, удерживали опорный пункт ВСУ под Угледаром в течение 12 часов. Об этом спецкору RT Александру Пискунову рассказал командир взвода разведки из Забайкалья с позывным Турист.
Трое российских разведчиков удерживали опорный пункт ВСУ 12 часов под Угледаром
  • РИА Новости

Командир предложил разбить группу из 11 человек на звенья и заходить к опорнику под видом ротаций с разных направлений.

Украинские военные обнаружили одну из групп и открыли по ним огонь. Российские разведчики продолжили выполнять боевую задачу.

«Боеприпасы к тому моменту почти кончились — оставались две гранаты и два рожка. Но противник об этом не знал, потому что мы переговаривались по-бурятски», — сказал Турист.

Он подчеркнул, что российским военным удалось обхитрить украинцев дважды.

В августе советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что Вооружённые силы Украины сконцентрировали группировку под Угледаром.

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