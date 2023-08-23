Советник Пушилина: ВСУ сконцентрировали группировку под Угледаром

Советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что Вооружённые силы Украины сконцентрировали группировку под Угледаром.

Об этом он сказал в беседе с ТАСС.

«Противник сейчас сконцентрировал силы, чтобы попытаться прорвать наши фланги на Угледарском направлении», — констатировал собеседник агентства.

По словам Гагина, концентрация войск ВСУ под Угледаром привела к экономии личного состава и техники украинской армии на других участках Угледарского направления.

Ранее Гагин заявил, что ВСУ предпринимают безуспешные попытки выйти на фланги Угледарского направления.