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Советник Пушилина: ВСУ сконцентрировали группировку под Угледаром

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Советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что Вооружённые силы Украины сконцентрировали группировку под Угледаром.
Советник Пушилина: ВСУ сконцентрировали группировку под Угледаром
  • РИА Новости

Об этом он сказал в беседе с ТАСС.

«Противник сейчас сконцентрировал силы, чтобы попытаться прорвать наши фланги на Угледарском направлении», — констатировал собеседник агентства.

По словам Гагина, концентрация войск ВСУ под Угледаром привела к экономии личного состава и техники украинской армии на других участках Угледарского направления.

Ранее Гагин заявил, что ВСУ предпринимают безуспешные попытки выйти на фланги Угледарского направления.

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