Советник Пушилина: ВСУ сконцентрировали группировку под Угледаром
- РИА Новости
Об этом он сказал в беседе с ТАСС.
«Противник сейчас сконцентрировал силы, чтобы попытаться прорвать наши фланги на Угледарском направлении», — констатировал собеседник агентства.
По словам Гагина, концентрация войск ВСУ под Угледаром привела к экономии личного состава и техники украинской армии на других участках Угледарского направления.
Ранее Гагин заявил, что ВСУ предпринимают безуспешные попытки выйти на фланги Угледарского направления.