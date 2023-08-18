Гагин: ВСУ безуспешно пытаются выйти на фланги Угледарского направления

Советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что Вооружённые силы Украины предпринимают безуспешные попытки выйти на фланги Угледарского направления.

Об этом он сказал в эфире Первого канала.

«Урожайное, и там есть ещё несколько населённых пунктов менее значительных, где противник пытается выйти на фланги Угледарского направления, но пока этого у него не получается», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, попытки ВСУ закрепиться на этом участке вынуждают украинскую армию перебрасывать подразделения с других направлений, оголяя там оборону.

Ранее Гагин заявил, что российские военнослужащие уничтожили основную группировку Вооружённых сил Украины в Урожайном.