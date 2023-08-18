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Гагин: ВСУ безуспешно пытаются выйти на фланги Угледарского направления

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Советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что Вооружённые силы Украины предпринимают безуспешные попытки выйти на фланги Угледарского направления.
Гагин: ВСУ безуспешно пытаются выйти на фланги Угледарского направления
  • AP
  • © Bram Janssen

Об этом он сказал в эфире Первого канала.

«Урожайное, и там есть ещё несколько населённых пунктов менее значительных, где противник пытается выйти на фланги Угледарского направления, но пока этого у него не получается», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, попытки ВСУ закрепиться на этом участке вынуждают украинскую армию перебрасывать подразделения с других направлений, оголяя там оборону.

Ранее Гагин заявил, что российские военнослужащие уничтожили основную группировку Вооружённых сил Украины в Урожайном.

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